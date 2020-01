Em conferência de imprensa, a deputada Sara Madruga da Costa – acompanhada dos deputados Paulo Neves e Sérgio Marques – informou que já tinham informado o líder parlamentar, que é também o presidente Rui Rio, de que se iriam abster, sem especificar quando.

“Não obstante acompanharmos as considerações do nosso grupo parlamentar no que diz respeito às prioridades e às más opções de política nacional do Governo socialista neste Orçamento, o interesse da Região Autónoma da Madeira sobrepõe-se”, referiu.

Questionada se teme que seja levantado aos deputados madeirenses um processo por furarem a disciplina de voto, respondeu: “Colocamos sempre o interesse da região em primeiro lugar, assumiremos as consequências dos nossos atos”.

Os deputados madeirenses justificam a abstenção por considerarem que “a proposta de Orçamento do Estado para 2020 dá indicações de que o Governo da República pretende clarificar as dúvidas, que o próprio criou, nos últimos quatro anos” sobre o financiamento do novo Hospital da Madeira.