Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, explicou que o ferido considerado grave tem queimaduras na face e que os outros quatro feridos foram vítimas da inalação de vapores.

“Foi no quinto piso, estava a ser manuseado um recipiente com ácido nítrico a 60% e houve um derrame. Originaram-se vapores e houve queimaduras na face da vítima considerada crítica”, referiu o operacional.

Segundo Carlos Marques, o quinto e o sexto piso do edifício foram evacuados.

“Depois de ter feito toda a recolha de material e a descontaminação quer do local quer do nosso pessoal, também, estamos a medir com um detetor de gases se ainda existe algum vestígio da matéria perigosa em questão”, acrescentou.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital de São João, no Porto.

Fonte do Comando Sub-regional do Porto disse à Lusa que o alerta para o incidente foi dado às 11:33.

No local, pelas 13:20, ainda se encontravam os Bombeiros Sapadores do Porto, o INEM, a Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António, a Policia Municipal e a PSP.