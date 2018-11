A fachada traseira e o interior de um prédio em ruínas na rua Andrade Corvo, em Lisboa, desabaram esta tarde. A entrada do metro e os acessos à rua encontram-se condicionados. Não há registo de vítimas.

A derrocada deu-se para o perímetro interior do edifício, que está localizado no cruzamento entre a rua Andrade Corvo e a avenida Fontes Pereira Pereira de Melo (lado direito de quem segue na direção do Marquês de Pombal para o Saldanha), e não para a via, informou o chefe do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa ao SAPO24.

A circulação dos peões na rua está condicionada ao passeio do lado oposto ao do prédio em ruínas. A via está fechada ao trânsito.

O alerta foi recebido às 16h55, segundo a mesma fonte.

No local, cerca das 18h20, encontravam-se cinco elementos do RSB, apoiados por três viaturas, dois elementos da Proteção Civil e dois elementos da Polícia Municipal.

Os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa são aguardados no local, para avaliar a situação.

Não há ainda uma previsão de hora para a reabertura da rua e da entrada do metro.