O Involcan publicou nas redes sociais imagens do colapso, que ocorreu no mesmo dia em que a face norte do cone de erupção do novo vulcão em La Palma entrou em colapso.

A informação foi avançada pela agência de notícias espanhola, Efe, cerca das 19:30 locais (mesma hora em Lisboa).

Este colapso parcial da face norte do cone do novo vulcão levou à emissão de fluxos de lava em várias direções, uma das quais causou preocupação ao deslocar uma grande massa de lava.