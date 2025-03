"Rui Santos Ivo, presidente da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed) foi hoje eleito presidente do Conselho de Administração (Management Board)) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em reunião do organismo", diz o Infarmed em comunicado.

Rui Santos Ivo abraça um desafio para os próximos três anos, sucedendo no cargo a Lorraine Nolan, diretora Executiva da Autoridade Reguladora dos Produtos de Saúde da Irlanda (HPRA), que concluirá o seu mandato como presidente do Conselho em 21 de março de 2025.

O presidente do Infarmed já era vice-presidente do Conselho de Administração da EMA desde outubro de 2024.

"Esta eleição reforça ainda mais o reconhecimento da vasta experiência e liderança de Rui Santos Ivo na área da regulação do medicamento. Reflete a confiança dos Estados-Membros da União Europeia na sua capacidade de contribuir para a Rede Europeia de Regulação do Medicamento, que integra as autoridades nacionais dos Estados-membros e a EMA", pode ainda ler-se.

"É uma grande honra ser nomeado para liderar o Conselho de Administração da EMA", afirmou Rui Santos Ivo. "Os tempos em que vivemos, marcados por rápidas mudanças, um ambiente cada vez mais complexo e importantes desenvolvimentos legislativos e regulamentares, demonstram a importância de a EMA ser ágil e eficiente, assumindo plenamente a liderança e a responsabilidade na salvaguarda dos elevados padrões da UE na proteção da saúde humana e animal, ao serviço dos cidadãos europeus. Como presidente, e com os meus colegas do Conselho de Administração, darei prioridade à parceria essencial entre a EMA, as agências nacionais e a Comissão Europeia, enquanto juntos mantemos a forte reputação internacional da EMA como autoridade reguladora de referência".

A nível europeu, Rui Santos Ivo já representava Portugal no Conselho de Administração da EMA (desde 2016) e assume o papel de chair do Grupo de Chefes das Agências de Avaliação de Tecnologias de Saúde (HAG) (desde setembro de 2021).