Um prédio de sete andares desabou em Freetown, na Serra Leoa, provocando a morte de dez pessoas.

Entre as vítimas mortais há três crianças com menos de cinco anos, duas meninas e um menino.

Até ao momento, as equipas de resgate continuam a procurar por sobreviventes, avança a BBC News.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) do país da África Ocidental disse também que sete pessoas foram resgatadas do meio dos escombros na Shell New Road, mas "mais pessoas continuam presas".

O prédio no leste de Freetown desabou entre 11h00 e as 12h00 no horário local (12h00 e 13h00 em Lisboa) da passada segunda-feira. O edifício era usado para fins residenciais e comerciais, de acordo com avaliações iniciais conduzidas pela NDMA.

No local estão dois guindastes para ajudar as equipas de socorro, que, anteriormente, utilizaram picaretas e as próprias mãos para limpar os destroços.

A causa do desabamento está a ser investigada.