A delegada de Saúde Púbica da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão-Lafões desaconselhou hoje a prática de quaisquer atividades aquáticas na praia fluvial de Ferreiros do Dão, em Tondela, devido à “proliferação e grande quantidade” de cianobactérias no rio Dão.

“Estas algas apresentam potencial toxicidade em contacto com a pele ou quando inaladas, podendo surgir sintomas do tipo alérgico semelhantes à ‘febre do feno’ com rinite, conjuntivite e dispneia, podendo desencadear reações inflamatórias na pele”.

A informação da delegada de Saúde Pública, Ana Margarida Almeida, foi hoje divulgada num comunicado encaminhado pela Câmara Municipal de Tondela, concelho do distrito de Viseu onde se situa a praia fluvial.

Segundo o documento, “verifica-se a existência e proliferação em grande quantidade de cianobactérias” no rio Dão, “especificamente na zona de lazer com curso de água de Ferreiros do Dão”.

“Em caso de ingestão [das algas], podem provocar intoxicações agudas, podendo cursar com quadros de gastroenterite com diarreia, náuseas, vómitos, cólicas abdominais, febre ou outros”, especificou a delegada de Saúde Pública.

Assim, “é absolutamente desaconselhada a prática de quaisquer atividades lúdicas e desportivas aquáticas, a prática de natação, a realização de banhos e mergulhos, bem como a prática de atividade piscatória enquanto a situação se mantiver”.