"O nosso desafio é recrutar e reter as pessoas necessárias para a nossa missão. A procura de profissionais, quer no setor público quer no setor privado, excede a oferta que as universidades e os politécnicos conseguem fazer", sublinhou o diretor-geral do GNS, António Gameiro Marques, que falava no C-DAYS, evento anual organizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), a decorrer em Coimbra.

Segundo o responsável da entidade que tutela o CNCS, há uma "procura brutal" de profissionais formados na área da tecnologia, com jovens recém-formados ou a acabar os cursos a serem convidados a enviar os seus currículos, mesmo que não tenham formação em engenharia informática ou cursos similares.

"Enviem-nos currículos, deem-nos uma chance para vos cativar para a nossa causa", apelou António Gameiro Marques.

Questionado pela agência Lusa, o diretor-geral do GNS afirmou que, mesmo com o estatuto especial do CNCS - que lhe permite ser mais competitivo na atração de profissionais da área -, é difícil reter funcionários, sobretudo face à competição de empresas estrangeiras, recordando que entre o final de 2016 e início de 2017 perdeu três trabalhadores.

"É preciso mudar as estratégias de captação", reconheceu, considerando que, além de se ter de procurar profissionais nos cursos de formação tecnológica, há que avançar com uma "abordagem fora da caixa", que capte "pessoas com uma determinada maneira de pensar".

"Porque não antropologia ou sociologia? O ciberespaço é um espaço de comportamentos e um engenheiro não tem a mesma visão das coisas que uma pessoa das áreas das ciências sociais. Já há países que têm esta abordagem e com sucesso. Se conseguirmos constituir a nossa equipa com pessoas provenientes das diversas áreas do saber, enriquecemos", disse à agência Lusa António Gameiro Marques.