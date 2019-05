A Comissão Cívica da Proteção das Linhas de Água e Ambiente, com sede nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, denunciou hoje, em conferência de imprensa, “uma descarga de esgotos domésticos no Rio Sujo, que causou também a poluição do Rio da Cal” numa zona da cidade em que as duas linhas de àgua se juntam.

A situação esteve na origem de “uma queixa de populares” que habitam no Bairro das Águas Santas (onde se juntam os dois rios) à PSP e, segundo Vitor Dinis, da Comissão Cívica, “foi também dado conhecimento à câmara, que garantiu que ia averiguar a origem e resolver o problema”.

Porém, Vitor Dinis e António Peralta, também da comissão, defenderam hoje que, “apesar das garantias, os rios continuam poluídos na zona de confluência”, onde “a água corre negra e com um cheiro nauseabundo”.

Contactada pela agência Lusa, a responsável pelo Ambiente nos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha, Rute Henriques, esclareceu que o problema foi causado “por um entupimento de um coletor, que levou a que os esgotos domésticos tivessem drenado para a conduta das águas fluvais”.

O problema foi detado “no dia 21, após o alerta da Comissão” e, segundo a mesma responsável, “logo nesse dia foi acionado o veículo de desentupimento” e efetuadas “ações de limpeza que se prolongaram para os dias seguintes, tendo o problema ficado completamente solucionado no dia 24”.

Rute Henriques esclareceu hoje que “a turvação das águas na confluência dos rios tem a ver com os sedimentos acumulados no leito” e que os serviços terão optado por “não aspirar porque a força da aspiração causaria ainda mais turvação e cheiros”, aguardando agora que “o caudal, de água limpa, normalize a situação ao longo de toda a linha de água”.

Ainda segundo a mesma responsável, “estão a ser feitas verificações diárias às estações elevatórias, descarregadores e coletores, e os serviços podem garantir que está tudo a funcionar sem registo de qualquer problema”, quer na rede de água, quer da rede de esgotos da cidade.