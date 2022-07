“O Governo renovou as medidas de mitigação do aumento dos combustíveis para os meses de julho e agosto, apoiando todos os consumidores, através de uma redução nos impostos, e reforçando as medidas para os setores mais afetados”, sublinhou o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes.

Neste âmbito, a redução do preço do gasóleo colorido passou de 3,4 para seis cêntimos por litro.