"No momento histórico particularmente sombrio que estamos a viver, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris são uma oportunidade para a paz. Pensando novamente no valor da trégua olímpica, proposta pelas Nações Unidas, a minha esperança é que o desporto possa construir pontes, derrubar barreiras e promover relações pacíficas de forma concreta", escreve o Papa no prefácio do livro "Jogos da Paz.

A alma dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", uma iniciativa da Athletica Vaticana, que foi hoje divulgado.