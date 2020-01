A resposta dos dois defensores de Trump aborda também o fundo do caso. Alegam que o presidente se reuniu com o homólogo ucraniano em setembro na ONU e que a ajuda militar foi desbloqueada. Os advogados concluem que não houve nenhuma imposição a Kiev por parte de Trump.

Segundo outra fonte, a acusação "viola a Constituição" porque surge de uma investigação dos democratas "que privou o presidente dos seus direitos". Este procedimento de "julgamento político" corre o risco de provocar "danos duradouros às instituições", advertiu.

A equipa de defesa de Trump será chefiada por Cipollone, um advogado da Casa Branca, anunciou a Presidência na sexta-feira. Este será assistido por Sekulow, advogado pessoal do mandatário.

Também se vão somar à equipa o ex-promotor Kenneth Starr, central no julgamento do impeachment do ex-presidente Bill Clinton, e o constitucionalista Alan Dershowitz, um dos advogados de O.J. Simpson.

Os democratas da Câmara dos Representantes apresentaram os seus argumentos ao Senado no sábado, antes da abertura dos debates da próxima terça-feira.

Abordam os elementos principais da acusação que votaram no fim do ano passado e destacam que o comportamento de Trump teria sido "o pior pesadelo" dos mentores da Constituição americana.

Pedem neste sentido ao Senado que "elimine a ameaça que o presidente representa para a segurança nacional dos Estados Unidos".

"O caso contra o presidente dos Estados Unidos é simples, os factos são indiscutíveis e a evidência, assustadora", escrevem os legisladores democratas eleitos que vão dirigir as alegações contra Trump.

O julgamento contra o presidente começou formalmente na quinta-feira com a tomada de posse dos senadores que juraram ser imparciais. Na terça-feira há um primeiro confronto entre as partes.

Trump é o terceiro presidente dos Estados Unidos a ser submetido a um julgamento de impeachment.