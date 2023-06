Primeiros destroços do submersível Titan, que implodiu no Oceano Atlântico, com cinco pessoas a bordo, começaram a chegar esta quarta-feira a terra.

Os pedaços da pequena embarcação, que se deslocava ao fundo do mar para uma expedição ao Titanic, começaram a ser recuperados e alguns já estão em terra. A Guarda Costeira dos Estados Unidos abriu um inquérito a este acidente, que tirou a vida a cinco pessoas, e os destroços do Titan serão essenciais para a investigação, nomeadamente para encontrar as causas e condições da implosão. Os destroços, refira-se, chegaram a terra dez dias depois da Guarda Costeira dos EUA ter encontrado os restos do submersível e ter confirmado a morte dos cinco tripulantes. O Titan foi encontrado a cerca de 600km da costa do Canadá, sendo que os destroços foram levado para o porto de St. John, uma localidade da região canadiana de Newfoundland.