A PJ confirmou esta terça-feira a detenção do indivíduo, de 31 anos, confirmando que o mesmo vai agora ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação adequadas.

"Os factos em investigação ocorreram ao final da tarde do dia 29-04-2023, na via pública, na cidade de Matosinhos. Na ocasião, o arguido, condutor de veículo TVDE, na sequência de uma discussão de trânsito, abordou o ofendido de modo intempestivo e agrediu-o com violência, recorrendo ao uso de uma arma branca. O ofendido sofreu ferimentos que, atendendo à área corporal visada, apenas por mero acaso não lhe provocaram a morte", lê-se no comunicado.