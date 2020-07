"Ele estava no Top 10 dos pedófilos mais procurados do mundo". Um homem de 40 anos, desconhecido pelos tribunais, foi detido numa cidade no sudoeste de França, suspeito de ter sites de pornografia infantil acessíveis a "milhares de pessoas" na "darknet", a parte oculta da internet.

O suspeito "tornou-se um dos dez alvos prioritários do mundo" na luta contra o abuso infantil, disse o procurador da República de Bordeaux, Frédérique Porterie, na segunda-feira.

Detido a 7 de julho em sua casa, numa área rural do leste de Bordeaux, o suspeito também é acusado de violar os seus dois filhos menores, gravar as violações e publicar os vídeos online, de acordo com uma fonte próxima ao caso.

Durante a busca, os investigadores apreenderam equipamentos informáticos em sua casa. "Para ser administrador, é necessário ter material, como servidores".

O homem, que reconheceu os factos e está detido provisoriamente, "permitiu que milhares de utilizadores da Internet em todo o mundo acedessem a fotografias e vídeos de pornografia infantil".