Segundo a Reuters, o homem foi detido depois de a polícia disparar contra o veículo.

“Temos sob nosso controlo uma ambulância que foi roubada por um homem armado. Foram disparados tiros para deter o suspeito, que não sofreu ferimentos graves”, escreveu a polícia no Twitter.

Não se sabem ainda os motivos que levaram ao sucedido, uma vez que polícia se recusou a comentar se o incidente estava a ser tratado como um ataque deliberado.

"Dois bebés ficaram feridos depois de a ambulância ter atingido a família. Eles são gémeos, têm sete meses de idade, estão a ser tratados", disse um porta-voz do hospital da Universidade de Oslo à Reuters.

A emissora NRK refere ainda que polícia está a procurar outra pessoa — uma mulher — que pode estar envolvida no caso. A informação foi confirmada pela polícia no Twitter. "Estamos à procura de uma mulher envolvida no acidente que pode estar relacionado com o assalto à ambulância", escreveram.

Esta manhã, um carro capotou e foram chamadas as forças de emergência. A ambulância que viria socorrer o acidente foi o veículo posteriormente roubado. Testemunhas relatam que o homem saiu do carro "com um saco azul do IKEA", tendo depois ido até à ambulância, que arrancou do local a grande velocidade.