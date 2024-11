Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte e em estreita articulação com as autoridades policiais francesas, localizou e deteve, hoje, na Póvoa de Lanhoso, um homem, de 25 anos, sobre quem pendia um Mandado de Detenção Europeu, na sequência de um homicídio com arma de fogo, ocorrido em setembro.

Lusa