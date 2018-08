Dezenas de milhares de estudantes bloquearam hoje uma parte da capital, Daca, ao fim de uma semana de protestos para exigir mais segurança nas estradas, na sequência da morte de dois estudantes atropelados por autocarros que circulavam em excesso de velocidade.

Shahidul Alam, um fotojornalista que nos últimos dias publicou dezenas de fotografias dos protestos no Facebook, foi detido no domingo em casa, por polícias à paisana, depois de ter afirmado numa entrevista à televisão Al-Jazira que a primeira-ministra, Sheikh Hasina, não tem credibilidade e está a usar “força bruta” contra os protestos para se manter no poder.

“Ele foi conduzido hoje de manhã às nossas instalações. Estamos a interrogá-lo porque ele deu informações falsas a diferentes ‘media’ e pelas suas declarações provocatórias”, disse um responsável da polícia, Moshiur Rahman, à agência France-Presse.

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional pediu a imediata libertação de Alam, 63 anos, considerando que a sua detenção “marca uma escalada perigosa da repressão pelo Governo”.