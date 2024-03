Em comunicado, o Comando Territorial da GNR do Porto esclarece que nesta operação, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santo Tirso, foram também apreendidas 4.288 doses de canábis.

No âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria há cerca de dois anos no concelho de Santo Tirso, os militares da Guarda realizaram diversas diligências que culminaram na identificação e localização do suspeito.

No decorrer da ação, foram realizadas duas buscas domiciliárias e duas em veículos, das quais resultaram a apreensão, além da droga, de quatro balanças, um telemóvel, 610 euros e material de acondicionamento do produto estupefaciente.

O suspeito foi detido e presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.