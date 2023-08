Em comunicado, a PJ informou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e em estreita colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Fátima, recolheu elementos de prova que determinaram a detenção, fora de flagrante delito, do autor de três incêndios florestais ocorridos nos dias 24 e 25, nas imediações da localidade de Casal Farto, freguesia de Fátima.

A PJ esclareceu que o suspeito ateou os incêndios com recurso a chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo.

“Os locais do incêndio inserem-se numa vasta região de floresta com uma geografia acidentada de serra, onde nas proximidades se localizam pequenas povoações”, adiantou, referindo que “a pronta intervenção dos bombeiros evitou que os incêndios tomassem outras proporções que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros”.

O comunicado destacou a ação da GNR, essencial na transmissão rápida da informação existente, permitindo o célere desenvolvimento investigatório por parte da Polícia Judiciária.

O detido vai ser presente a Tribunal, para a eventual aplicação de medidas de coação.