Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, os alegados atos sexuais ocorreram "na residência do agressor, num contexto de proximidade familiar para com a vítima".

A PJ adianta ainda, em comunicado de imprensa, que "os factos ocorreram numa ilha do triângulo do grupo Central do arquipélago", composto pelas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial.

O detido, de 39 aos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, "ficando submetido às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima e de se ausentar do país", informa a PJ.