As autoridades francesas detiveram um suspeito relacionado com a explosão ocorrida em Lyon na semana passada e que provocou ferimentos em 13 pessoas, anunciou hoje o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

Castaner anunciou a detenção do suspeito através da rede social Twitter, mas não especificou o local em que o indivíduo foi intercetado pelas autoridades. A polícia lançou uma operação de busca após a explosão de um objeto armadilhado, sexta-feira, numa das ruas mais movimentadas do centro da cidade de Lyon. Na altura, as forças policiais disseram que tinham iniciado uma investigação sobre um crime "ligado a atividades terroristas". Até ao momento o "ataque de Lyon", tal como foi classificado pelo presidente francês, não foi reivindicado. Continuar a ler Na sexta-feira, Remy Heitz, procurador especial contra atividades terroristas, referiu-se às informações recolhidas pelas câmaras de vigilância e que mostravam um ciclista que se dirigiu para o centro de Lyon. O homem abandonou a bicicleta antes de entrar na rua destinada apenas a peões e colocou um saco de papel junto a um bloco de cimento frente a uma padaria. As mesmas imagens mostram o homem a dirigir-se pelo mesmo caminho para o local onde tinha deixado a bicicleta. Um minuto depois a bomba explodia ferindo 13 pessoas. Os investigadores descobriram no local estilhaços de parafusos, berlindes de vidro e pilhas que podem ter sido projetados pelo engenho explosivo. Ainda não há informações concretas que indiquem que o indivíduo detido seja o mesmo homem que aparece nas imagens. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.