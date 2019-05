“Ele vem acusado de atos que não foi ele que praticou, foram vereadores e vice-presidentes anteriores ao período em que ele tinha o pelouro desta área”, disse o advogado, afirmando-se “tranquilo e sereno” em relação ao interrogatório e dizendo só admitir que “ele saia com a medida mínima de coação, o termo de identidade e residência”.

Insistindo que a detenção foi “desproporcionada”, Nuno Cerejeira Namora perguntou: “Onde é que há perigo de continuação da atividade criminosa? Onde é que há possibilidade de destruição de prova se a prova está toda nos dossiês do Ministério Público? Onde é que há perigo de fuga?”.

“Não é necessário deter ninguém para um crime desta natureza”, considerou o advogado.

A empresária Manuela Couto, administradora da W Global Communication, detida pela Polícia Judiciária no âmbito desta operação, já tinha sido constituída arguida em outubro, no âmbito da operação “Éter”, relacionada com o Turismo do Norte.

A operação “Teia” centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos, bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na “viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto”, segundo um comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público nesta investigação.

(Notícia corrigida às 10h05. Corrige-se o cargo de Joaquim Couto.)