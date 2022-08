O material foi encontrado por um criador de ovelhas na semana passada em Dalgety, uma área remota e perto das Montanhas Nevadas da Austrália. Acredita-se que no dia 9 de julho, os destroços caíram em vários pedaços na Terra, a cerca de cinco horas de carro do sudoeste da Austrália.

"Foi emocionante e estranho ao mesmo tempo", disse o astrofísico Brad Tucker à AFP, que visitou o local após ser requerido pelos agricultores locais no mês passado.

Encontrar o grande pedaço alojado no campo vazio fê-lo lembrar-se do filme de ficção científica "2001 - Odisseia no Espaço", disse o cientista. "É impressionante vê-lo".

Em comunicado, a Agência Espacial da Austrália confirmou que o material procede de uma das missões de Musk e pediu aos moradores que informassem qualquer nova descoberta à SpaceX.

"A Agência confirmou que os escombros procedem de uma missão da SpaceX e continua em contacto com nossos colegas dos Estados Unidos, assim como outras partes da Commonwealth e as autoridades locais", disse um porta-voz da agência.

Segundo Tucker, a peça fazia parte de um baú descartado pela cápsula anterior Crew-1, quando reentrou na atmosfera terrestre em 2021. Outros relatos de detritos espaciais já foram reportados em propriedades próximas, tornando provável o surgimento de mais peças da missão SpaceX.

A maioria dos detritos espaciais caem no mar, mas com o avanço das indústrias espaciais por todo o mundo, é provável que a quantidade em terra aumente, acrescentou. "Temos de avaliar a existência do risco provável destes detritos atingirem alguma vez uma área habitada e o que isso significa", alertou o Tucker.