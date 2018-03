Quando aos 21 anos lhe foi diagnosticado Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença que causa a morte dos neurónios responsáveis pelos movimentos voluntários, foram-lhe dados apenas mais alguns anos de vida, mas Stpehen Hawking desafiou as probabilidades e fez das unidades dezenas e viveu mais do que 50 anos do que era esperado.

A morte paira como uma certeza sobre todos nós, mas para quem sofre uma doença degenerativa e a desafia diariamente essa certeza terá outra forma, porque a noção de distância do fim interrompe-se, afasta-se do padrão normal. "Vivi com a perspetiva de uma morte precoce nos últimos 49 anos. Não tenho medo da morte, mas não tenho pressa de morrer. Há tanta coisa que quero fazer antes", disse o professor catedrático ao The Guardian em 2011.

A notícia de que vamos morrer antes do tempo, antes do 'prazo' que é a esperança média de vida que nos ensinam na escola, leva a que cada um tenha, naturalmente, uma reação diferente. Uns rezam, outros esperam, outros antecipam sonhos, outros apressam-se para tentar alcançar num curto período de tempo aquilo que planeavam durante toda a sua vida. O físico britânico, que morreu esta quarta-feira, aos 76 anos, era um crente no universo e nas leis da física. E se durante alguns anos vários foram aqueles que colocaram a hipótese de esta crença se estender a um Deus, quando Hawking disse que teríamos de conhecer a “mente de Deus”, no seu livro “Breve História do Tempo”, as suas entrevistas diluíram por completo qualquer sentimento de crença.

Afirmando-se como ateu, dizendo que se “no passado, antes de entendermos a ciência, era lógico acreditar que Deus criou o Universo”, em entrevista ao El Mundo, em 2014, foi peremptório ao declarar que “agora a ciência oferece uma explicação mais convincente”. “O que quis dizer quando disse que conheceríamos ‘a mente de Deus’ era que entenderíamos tudo o que Deus seria capaz de compreender se por acaso existisse. Mas não há nenhum Deus. Sou ateu. A religião acredita em milagres, mas estes são incompatíveis com a ciência”, disse na mesma entrevista.