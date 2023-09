Os distritos de Castelo Branco e Guarda estão sob aviso amarelo desde as 18h13 e até às 21h00 de hoje.

No domingo, esses dois distritos voltam a estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga em aviso amarelo, no domingo, entre as 6h00 e as 18h00 devido à previsão de chuva forte e de trovoada, enquanto Santarém, Coimbra e Leiria estão entre as 9h00 e as 21h00.

O distrito de Viseu está sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de domingo e o de Aveiro entre as 09h00 e as 18h00.

O IPMA pôs também sob aviso amarelo, no domingo, vários distritos devido ao risco de vento forte do quadrante sul na faixa costeira, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora.

É o caso de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Viana do Castelo e Porto.

A previsão de forte agitação marítima, com ondas até 4,5 metros, na madrugada e manhã de domingo, nos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo e Porto também levou o IPMA a emitir um aviso amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.