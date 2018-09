O Brigadeiro-General Knight Briani considerou dois dos acusados culpados pelo assassínio de um jornalista sul-sudanês. Os soldados foram condenados a prisão perpétua.

Os restantes acusados – três de violação de funcionários de ajuda externa, quatro de assédio sexual e um de roubo e assalto à mão armada – foram condenados a penas entre os sete e os 14 anos de prisão.

Uma das 12 acusações iniciais foi rejeitada por falta de provas, tendo um outro acusado morrido na prisão.

O caso era considerado um teste à capacidade do Sudão do Sul em responsabilizar os seus soldados pelos atos cometidos durante o período de guerra civil no país.

O veredito foi anunciado num tribunal militar e a leitura das sentenças contou com a presença de vários diplomatas, trabalhadores de ajuda humanitária e oficiais das forças armadas.

Em julho de 2016, dezenas de soldados entraram no recinto do Hotel Terrain, em Juba, capital do Sudão do Sul, e iniciaram os desacatos enquanto a capital era assolada por violentos combates entre os militares, leais ao Presidente Salva Kiir, e as forças rebeldes, do ex-vice-Presidente Riek Machar.

O exército espera que o julgamento funcione como um sinal para os outros soldados, ao mesmo tempo que tranquiliza a população, salientando que quem cometa crimes será punido, disse à Associated Press o porta-voz, o Coronel Domic Chol Santo.

“Isto é importante porque o exército tem sido acusado de um grande número de violações sexuais, assédio sexual e outros tipos de violação, e isso não pertence à nossa doutrina”, acrescentou Santo.