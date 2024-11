Todas as pessoas que estavam dentro da residência foram já retiradas do edifício pelos bombeiros e desconhecem-se as causas do incêndio, disse a presidente da câmara local, Volga Ramírez Gamiz, à rádio pública espanhola, RTVE.

Além das vítimas mortais, há duas pessoas feridas em estado grave, disse a autarca.

Segundo o delegado do Governo espanhol na região de Aragão, Fernando Beltrán, todos os feridos e todas as vítimas mortais são idosos que residiam no lar.

Os bombeiros receberam o alerta de incêndio perto das 05:00 de hoje (04:00 em Lisboa) e o fogo teve origem num dos quartos da residência, disse Fernando Beltrán aos jornalistas no local, confirmando que já foi aberta a investigação judicial para apurar as causas do incêndio.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse hoje estar "consternado com a tragédia" ocorrida em Saragoça, numa publicação nas redes sociais em que revelou ter falado com o presidente do governo regional de Aragão, Jorge Azcon, e em que manifestou "carinho e pesar" às famílias das vítimas e aos trabalhadores do lar de idosos.