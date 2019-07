Num mundo ideal, os cidadãos teriam de pagar em impostos um quarto do salário que recebem?

Num mundo ideal os cidadãos devem pagar o suficiente para que o Estado funcione, seja um Estado forte e possa oferecer aos cidadãos as necessidades básicas que são responsabilidade do Estado e serviços públicos dignos que efetivamente possam servir os cidadãos. É isto que deve ser a base de cálculo dos impostos dos cidadãos num mundo ideal. E devem ser escalonados, isto é, deve haver uma formação progressiva, para que os que recebem mais possam pagar mais e os que recebem menos paguem menos.

Se tivesse de escolher, e tem mesmo de optar, a União Europeia devia fazer uma aliança comercial com a China ou com os Estados Unidos?

Com ambos. Ou seja, a União Europeia tem de ter uma relação privilegiada quer com os Estados Unidos, quer com a China. Num mundo bilateral, como é aquele em que vivemos, temos de ter boas relações com os Estados Unidos e boas relações com a China, de outra forma estamos a ir no mau caminho, que é o caminho do unilateralismo, e isso não nos serve, nem serve a nossa sociedade. Sobretudo porque o multilateralismo foi algo que nós conquistámos ao longo da história, conquistámos ao longo do tempo. Mas está a colocar-me a questão num mau momento.

Acredita que é possível travar as alterações climáticas na legislatura europeia que agora começa?

Parar não, mas travar, sim.

Nos Censos de 2021 o INE devia ou não incluir uma pergunta sobre a origem étnica, as raízes, das pessoas?

Penso que sim, porque só ganhamos em caracterizar a nossa sociedade, neste caso a sociedade portuguesa.

A União Europeia deve ter um exército próprio?

A União Europeia deve ter uma política de defesa comum, deve ter uma política externa, uma política de segurança. Esta cooperação estruturada permanente que os países conseguiram construir é uma boa base de trabalho, uma boa partida, para a existência de uma política de segurança comum e para uma política de defesa comum.