A União Europeia deve ter um exército próprio?

Não, a União Europeia não deve ter um exército. Isto não significa que a União Europeia não deve ter uma grande cooperação ao nível da defesa, muito maior do que aquela que tem hoje. Mas penso que seria pernicioso e negativo para a União ter um exército. O pilar de defesa da União Europeia deve ser totalmente articulado e deve estar coordenado com a NATO, e a NATO deve ser o instrumento principal, digamos, de ação militar e de proteção militar dos europeus.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Vamos cá ver: penso que é totalmente natural que haja muita dificuldade em encontrar esse consenso. Estamos a falar de 28 Estados, estamos a falar de várias famílias políticas, estamos a falar da necessidade de equilibrar escolhas geográfica e politicamente, estamos a falar na igualdade de género, estamos a falar, num certo sentido, até numa certa igualdade geracional. Portanto, encontrar pessoas que possam preencher ao mesmo tempo todos estes critérios não é uma tarefa fácil.

Os interesses dos Estados são poderosos e fortes, as famílias políticas estão agora a afirmar-se cada vez mais e também não querem perder a face. Por isso, sinceramente, embora tenha pena de que o processo seja tão difícil, a verdade é que não vejo isto como uma coisa dramática, vejo como algo que é uma consequência de nós termos sido muito ambiciosos — e ainda bem que fomos — em constituir uma União Europeia o mais ampla e abrangente possível.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

A primeira coisa que fiz quando cheguei a Estrasburgo foi ir levantar as chaves do gabinete.

Descreva a última vez que se irritou.

Bom, isso não sei dizer, qual foi a última vez que me irritei... Mas, enfim, sou uma pessoa bastante, eu diria, emotiva e, portanto, com facilidade me irrito. Embora deva dizer que nunca guardo nem ressentimentos nem, digamos, maus estados de espírito e, por isso, são coisas que me passam com relativa rapidez. Daí que não me lembre, são fenómenos a que não dou uma importância demasiada.

Tem alguma comida de conforto?

Não, não tenho uma comida de conforto, embora tenha comidas preferidas.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

Não diria que não. Penso que deve haver pessoas que, pelo seu esforço, pela sua capacidade podem ter fortunas até maiores do que essa. Isso para mim não é um problema. Eu não estou preocupado com os ricos que existem, estou preocupado com os pobres que existem. Há uma célebre blague da altura do 25 de Abril, em que alguém dizia: "Nós queremos combater os ricos", e o primeiro-ministro sueco, Olof Palme, que era um social-democrata até bastante de esquerda, respondeu: "É curioso, na Suécia é o contrário, queremos é combater os pobres" ou a pobreza.

