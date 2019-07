A União Europeia deve ter um exército próprio?

Também não é uma questão de sim ou não. Essa é uma questão que importa tratar e que importa discutir. Acima de tudo temos a questão da proteção civil, e é importante garantir que ao nível da União Europeia existe uma boa resposta em todos os eixos que constituem uma boa proteção civil, e depois a questão do exército será algo a ser desenvolvido.

Se não é o presidente que manda nisto tudo, e dizem-nos que não é, o que está a tornar tão difícil chegar a um consenso sobre quem serão os presidentes das diversas instituições da União Europeia?

Tem a ver com a pluralidade da Europa. O projeto europeu é algo muito bonito, mas temos de perceber que somos 28, cada um com as suas próprias culturas, e que precisamos de encontrar aqui um ponto em comum. Mas penso, e estou confiante, que iremos encontrar os próximos líderes nos próximos tempos.

Qual foi a primeira coisa que fez quando chegou a Estrasburgo?

Estrasburgo... Fui ao meu gabinete. E tem sofá. E ainda tinha lá os pertences do deputado anterior: umas sapatilhas velhas, não sei se eram uma prenda ou não, mas já tiraram.

Descreva a última vez que se irritou.

Pessoalmente? Bom, eu não gosto de migalhas no chão e em sítios improváveis. Não lhe chamaria irritar, tive de falar com quem partilho casa para não acontecer de novo.

Tem alguma comida de conforto?

Tenho. Estive agora a viver no estrangeiro, na Suécia, onde estava a fazer doutoramento, e sempre que ia a casa comia espetada com milho frito, como boa madeirense que sou, e uma boa dose de lapas grelhadas para entrada. E bolo do caco. E a brisa de maracujá. E agora estou a fazer um spot publicitário à Madeira [risos] e à nossa gastronomia, mas é a minha comida de eleição.

Alguém merece ter cem milhões de euros?

[Suspiro] Bem, eles existem, certo? Há prémios maiores no Euromilhões, não há? Eles existir, existem. O que acho é que quando nós nascemos temos de ter oportunidades para progredir e ter a tal mobilidade social. Nisso sim, acredito, que caso nasçamos em condições menos favoráveis tenhamos oportunidade de progredir.

