Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "as conclusões preliminares da avaliação feita hoje por técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) apontam para um ataque perpetrado por um mamífero de grande porte, não tendo sido possível determinar o animal” em causa.

"Os técnicos do ICNF analisaram cabra a cabra e detetaram várias dentadas que permitem perceber que se trata de um animal de grande porte, mas só análises mais profundas permitirão perceber se foi um ataque de lobos ou de uma matilha de cães", especificou a fonte.

A mesma fonte adiantou à Lusa que o ataque ocorreu "na noite de sexta-feira para sábado", em Geraz do Lima (Santa Maria).

No sábado, os militares do posto de Lanheses deslocaram-se ao local e tomaram conta da ocorrência.