Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), os 17 suspeitos, 14 homens e três mulheres, foram detidos no âmbito da operação `Lizard´, tutelada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Setúbal.

Fonte da PJ adiantou à agência Lusa que se tratava de uma “rede bem organizada”, com dois polos distintos chefiados pelo mesmo indivíduo, sendo um desses polos em Sines, distrito de Setúbal, e outro em Lagoa, no Algarve.

Das 17 pessoas detidas - acrescentou a fonte -, “nove estavam ligadas ao polo de Sines e as outras oito (…), algumas com laços familiares entre si, operavam no polo de Lagoa”.

Na operação policial, em que participaram 85 inspetores de várias unidades e departamentos da PJ e elementos dos Comandos Territoriais da GNR de Setúbal e de Faro, foram cumpridos 18 mandados de buscas domiciliárias e 12 de buscas não domiciliárias, em Lisboa, Sines e no Algarve.

Os detidos, com antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, deverão ser hoje presentes a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.