As 17 pessoas, com idades entre os 25 e os 42 anos, foram detidas durante uma operação especial a propósito de um festival de música eletrónica e “direcionada para a deteção de ilícitos criminais, regulação do tráfego rodoviário e para o reforço do sentimento de segurança junto da população”, adianta a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

Durante a operação, foram apreendidas 384 doses de MDMA, 13 doses de liamba, 58 doses de haxixe, 11 doses de cocaína, 17 selos de LSD, 18 comprimidos de ecstasy, três facas, um punhal, uma soqueira e dois machados.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim, no distrito de Santarém.

A ação contou com o reforço de militares dos Núcleos de Investigação Criminal, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção.