Na mesma ocasião, o ministro da Ciência e do Ensino Superior disse que este processo veio “mobilizar de uma forma particularmente inédita” a comunidade científica.

“Ontem estavam cerca de 5.500 testes já realizados. O plano é para atingir entre 40 mil a 50 mil testes no próximo mês”, referiu Manuel Heitor.

O governante deu ainda conta do trabalho que tem vindo a ser feito pela academia em conjunto com as empresas nacionais para colmatar a falta de alguns materiais necessários para realizar os testes, apontando como exemplo o uso de reagentes e de zaragatoas feitos em Portugal.

“Para além dos protocolos mais tradicionais, que utilizam reagentes importados, temos já hoje em operação um novo protocolo que só usa reagentes nacionais”, disse Manuel Heitor.

Quanto à escassez de zaragatoas, o governante referiu que no prazo de duas semanas, foi conseguido que “uma grande empresa portuguesa que faz cotonetes adaptasse uma nova de linha de produção, estando já hoje a produzir zaragatoas”.

A Universidade de Aveiro começou a realizar testes à covid-19 no início deste mês. Atualmente, fazem-se cerca de 120 testes por dia e dentro de 15 dias deverá atingir-se a capacidade máxima de 384 testes por dia.

Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 28 mortos (+4,5%) e mais 181 casos de infeção (+0,96%).

Das pessoas infetadas, 1.284 estão hospitalizadas, das quais 222 em unidades de cuidados intensivos, e 519 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma “abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais”.