A CNE considera que a realização de orçamentos participativos em período próximo de eleições autárquicas não é "admissível", por violar a lei da publicidade comercial, por poderem servir de "promoção" dos autarcas em funções. Existem, porém, pelo menos 51 câmaras a promovê-los em 2021, segundo o Jornal de Notícias.

Os autarcas de Gaia e de Cascais, por exemplo, têm as iniciativas em curso.

As câmaras, como a de Ovar ou de Ourém, pediram à CNE, nos últimos meses, um parecer sobre a implementação de orçamentos participativos em ano eleitoral. A resposta publicada em ata pela CNE alerta para o risco de essas iniciativas servirem de veículos de "promoção, direta ou indireta" das autarquias e dos autarcas que as concebem.

No entanto, para as câmaras transgressoras, a única sanção é a retirada da publicidade comercial (Lei 72-A/2015). A Comissão salienta ainda que os orçamentos participativos se "prolongarão pelo período eleitoral e, eventualmente, pelo mandato seguinte". Pelo que, desta forma, argumenta, estes violam os deveres de "imparcialidade", sobretudo se não forem "prática habitual" das autarquias.

De acordo com o JN, que questionou os municípios sobre os orçamentos participativos, das 123 respostas obtidas em 308, 76 afirmam promover a iniciativa e há, pelo menos, 51 câmaras a fazer orçamentos participativos. O da Câmara de Cascais é um dos que tem maior verba do país, com uma média de 3,8 milhões por ano na última década. Carlos Carreiras afirmou à publicação que considera que a posição da CNE revela "desconhecimento do terreno" e "afastamento da realidade dos processos".

Cascais tem ainda a iniciativa mais participada em Portugal, com 69.766 votantes em 2019, e a autarquia garante que é a segunda mais participada da Europa. O presidente da Câmara considera este mecanismo fundamental, numa altura em que "a democracia precisa de ser 'redemocratizada'".

Das 51 câmaras a fazer orçamentos participativos, a maioria (25) atribui-lhe um valor entre 5 mil e 50 mil euros, dez concedem entre 51 mil e 200 mil euros, nove atribuem entre 201 mil e 500 mil euros, duas entre 501 mil e um milhão de euros e outras atribuem mais de um milhão.