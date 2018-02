Aquando do ataque, estavam presentes 889 estudantes, avança a agência noticiosa AP.

Enquanto as forças militares e de segurança prosseguiam as buscas na zona, o porta-voz do governo, Abdullah Bego indicou que as autoridades ainda não têm a certeza se as estudantes desaparecidas foram sequestradas.

Contudo, a polícia disse que o assalto levado a cabo na manhã segunda-feira poderá não ter sido bem-sucedido, com os atacantes a não conseguirem sequestrar as estudantes, que fugiram com os professores pela floresta.

Os atacantes saquearam a escola e levaram comida antes de fugir da cidade, escreve a agência EFE.

O ataque, ocorrido no Estado de Yobe, é semelhante ao conduzido em abril de 2014 a outra instituição feminina, fazendo recordar o sequestro de mais de 200 raparigas, também pelo Boko Haram, na cidade de Chibok, no vizinho Estado de Borno.