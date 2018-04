Dezenas de pessoas, entre representantes da sociedade civil e jornalistas, reuniram-se hoje na sede do Sindicato Nacional de Jornalismo (SNJ) em Maputo para exigir o esclarecimento dos raptos, agressões e assassínios de vozes críticas em Moçambique.

Trajando camisas brancas e empunhando cartazes com mensagens de repúdio à violência contra a liberdade de pensamento, os participantes começaram a reunir-se no pátio da sede do SNJ por volta das 09:00 (08:00 em Lisboa).

Ao som do ‘rapper’ de intervenção social Azagaia, os participantes recitaram poemas e entoaram hinos, exigindo o fim da onda ataques contra “o pensamento livre” em Moçambique.