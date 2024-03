Em declarações à Lusa, o Oficial de comunicação e Relações Públicas da Unidade Nacional de Trânsito, Tenente-coronel Pedro Ares, explicou que aquela operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), através dos Destacamentos de Ação de Conjunto (DAC) de Lisboa e Porto.

Durante a operação, que incidiu no Itinerário Complementar n.º 20 (IC20) - Monte da Caparica, no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, e na Estrada Nacional n.º 207 (EN207) em Penafiel, no distrito do Prto, foram fiscalizados 717 condutores.

"Daqui resultaram 18 detidos: 15 por condução sob efeito do álcool (nove em Almada e seis em Penafiel), dois detidos em Almada por desobediência e um outro no âmbito da recuperação de um carro furtado no Seixal", enumerou.

No total, foram passados 46 autos de contraordenação, dos quais 37 por condução sob influência de álcool, sendo que destes 31 foram em Almada e seis em Penafiel.

Os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer perante o Ministério Público das respetivas comarcas.

