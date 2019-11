"É insultuoso falar de migalhas", comentou a ministra, respondendo às críticas do Bloco de Esquerda, e lembrou que a dotação orçamental de 25 milhões de euros para apoio às artes "repõe os valores de 2009", num reforço de 83%.

Face a críticas do PCP sobre a forma de distribuição dos apoios, a ministra reiterou que "o concurso é a única forma de assegurar transparência e equidade, sendo que num concurso haverá sempre entidades que ficam dentro e fora, em qualquer área, desde a ciência à educação".

A contestação no setor das artes reacendeu-se depois, de em outubro, terem sido conhecidos os resultados provisórios dos concursos sustentados bienais 2020-2021, tendo sido excluídas de apoios 75 entidades candidatas que eram consideradas elegíveis pelo júri.

Sobre as estruturas que ficaram de fora, Hugo Barros disse que o CENA-STE aguarda ainda que sejam marcadas reuniões do Ministério da Cultura com os artistas e estruturas, porque "até agora não há qualquer contacto".

Para o sindicato, os resultados dos concursos "são catastróficos" e "colocam em causa os postos de trabalho de muitos artistas" do país.

O CENA-STE continua a defender 1% do Orçamento do Estado para a área da cultura, enquanto a ministra da Cultura tem afirmado que o Governo vai aumentar, de forma progressiva, a despesa do Estado em Cultura, com o objetivo de, no horizonte da legislatura, atingir 2% da despesa discricionária prevista no Orçamento do Estado.

No fim de semana, a companhia Cegada Grupo de Teatro, de Vila Franca de Xira, anunciou o encerramento do Teatro Ildefonso Valério, por ter não ter obtido qualquer financiamento nestes concursos, enquanto vários deputados da oposição falaram em dezenas de estruturas em dificuldades pelo país.