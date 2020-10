Novo confinamento: Questionado por uma jornalista sobre os comentários do especialista em saúde pública Ricardo Mexia, que na edição de hoje do jornal Público, disse que sem um reforço de meios um novo confinamento será inevitável, António Lacerda Sales afirmou que "todo o esforço que estamos a fazer" é no sentido de tentar afastar "a possibilidade de qualquer novo confinamento". "Obviamente que o confinamento é tudo aquilo que não queremos e é tudo aquilo para o qual neste momento trabalhamos para aliviar quer a pressão ao nível dos serviços de saúde, ACES e hospitais, quer a montante ao nível da interrupção de cadeias de transmissão, com o reforço de recursos humanos ao nível da saúde pública. Portanto, estamos a trabalhar para, obviamente, afastar essa ideia do confinamento. Isso garantidamente não deverá acontecer".

Ministro infetado contactou com o Presidente da República: “Quero fazer aqui um esclarecimento porque me foi pedido. Sua Excelência, o Presidente da República, esteve em contacto no mesmo evento [com Manuel Heitor], mas este contacto ocorreu antes de o senhor ministro estar na fase infecciosa”, justifica Graça Freitas, daí que Marcelo Rebelo de Sousa não tenha sido “considerado para efeito de rastreio”. “Há um protocolo e esse protocolo é seguido”, termina.

Testes rápidos: Sobre a demora na validação dos testes rápidos pela Direção-Geral da Saúde, Graça Freitas, a diretora-geral, disse que "neste momento estamos a chegar a bom porto". "Três instituições, o Ministério da Saúde, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, o Infarmed e o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge têm trabalhado muito para verificar a capacidade de um teste rápido de, de facto, detetar doença", explicou, afirmando ainda que "está para muito breve a publicação de dois documentos que são muito importantes: uma circular normativa conjunta das três instituições com indicações genéricas sobre os testes e em que situações é que estes testes se aplicam e uma orientação clínica, esta sim virada para os médicos dizendo em que circunstâncias é que este teste deve e pode ser aplicado".

Cuidados intensivos: O secretário de Estado da Saúde, perante as taxas de ocupação dos cuidados intensivos a rondar os 70%, diz que "são números que nos dão o conforto da rede de expansibilidade quer ao nível de internamentos, quer de cuidados intensivos”. “Mesmo com estes números, temos um espaço de conforto”, garantiu.

Os números da pandemia: Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.094 mortes e 87.913 casos de infeção, estando ativos 32.321 casos, mais 924 do que no domingo. A DGS indica que das 14 mortes registadas, oito ocorreram na região Norte e seis em Lisboa e Vale do Tejo. Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 34 pessoas internadas totalizando 877, das quais 128 em cuidados intensivos (mais quatro em relação a domingo).