Os principais temas da conferência:

Há neste momento 287 surtos ativos no país, anunciou, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde Marta Temido.

A ministra detalhou que existem 124 surtos no Norte, 31 no Centro, 93 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 22 no Algarve.

Nos últimos sete dias, registaram-se em Portugal uma média de 47,4 novos casos por 100 mil habitantes, detalhou a ministra, salientando a taxa de incidência a 14 dias é 89,8 casos por 100 mil habitantes

Escolas. A diretora-geral da Saúde salientou que os "surtos em escolas têm sido de pequena dimensão, o que permite uma intervenção direcionada". Sobre números concretos, remeteu para mais tarde a sua atualização — que será semelhante ao feito com o número de profissionais de saúde infetados. "Estamos a colher a informação, estamos a afinar, no entanto mantemo-nos em contacto e o início do ano letivo está a ser bastante pacífico, quer em número de casos quer em surtos, o que tem permitido uma intervenção direcionada", afirmou ainda Graça Freitas.

No total já 4.915 profissionais de saúde foram infetados desde o início da pandemia, indicou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde. O grupo mais afetado é dos enfermeiros, com 1.418 infetados.

Sócios nos estádios de futebol / Benfica. Relativamente à presença de sócios na tribuna no Estádio da Luz, com o primeiro jogo dos encarnados em casa a realizar-se este sábado, Graça Freitas indicou que tanto quanto sabe, "não deu entrada nenhum pedido de parecer".

Questionada em conferência de imprensa sobre a iniciativa promovida pelos ‘encarnados’, que segundo a imprensa desportiva vai convidar 20 sócios para a tribuna presidencial, espaço destinado a convidados, à semelhança do que também já foi anunciado pelo Vitória de Guimarães, com parecer negativo da ARS Norte.

"Creio que no assunto do Vitória de Guimarães, terá sido pedido esse parecer à autoridade de saúde local ou regional. Não chegou à DGS nem tem de chegar. (...) Sobre o Benfica, tanto quanto sei, não entrou nenhum pedido de parecer sobre se podiam ou não ter convidados a assistir ao jogo. Este é o ponto objetivo da situação", esclareceu Graça Freitas.

A DGS deu um parecer favorável no final da temporada transata, acrescentou, quando foi pedida uma avaliação "sobre poder haver alguns convidados para assistirem à entrega do troféu", ganho pelo FC Porto, num "momento especial e num contexto epidemiológico" diferente do atual.

Lares. Há 76 casos ativos em estruturas residenciais para idosos em 47 surtos ativos nestas estruturas. "É uma situação que é a nossa principal preocupação", referiu a ministra.