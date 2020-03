“Estivemos agora reunidos com o presidente do Infarmefd e vai ser feito um desmentido formal a nível europeu, inclusive. Porque, de facto, nem do Brufen nem de quaisquer outros medicamentos existe qualquer prova ou evidência que potenciem a ação do vírus”, assegurou Graça Freitas.

Em causa está uma publicação feita no sábado nas redes sociais pelo ministro francês da Saúde, Olivier Véran, que desaconselhou a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios, como o Brufen, uma vez que poderiam agravar a infeção dos doentes infetados pelo novo coronavírus.

“Vai ser feito amanhã (segunda-feira), provavelmente, um desmentido pelo Infarmed a nível nacional e por outras instituições de nível europeu para acabar com este alarme que é um falso alarme, não tem nenhum fundamento”, insistiu.

Graça Freitas participou esta tarde numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Saúde, Marta Temido, para fazer uma atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus em Portugal.