Em declarações à margem da apresentação na reitoria da Universidade do Porto (UP) do relatório Anual do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), Graça Freitas reiterou a aposta na mudança de “ambientes alimentares”, destacando o contributo das universidades neste objetivo.

“Destaco a aposta forte da Direção-Geral de Saúde neste programa e dois aspetos fundamentais: um é a informação, a comunicação, a capacitação e a literacia dos cidadãos para fazerem escolhas saudáveis, outro é trabalhar em ambientes que facilitem as escolhas”, afirmou a responsável.

Apontando o modificar dos ambientes alimentares como forma de “transformar os alimentos de forma a que os cidadãos tenham a sua escolha facilitada”, a diretora-geral lembrou que “a reformulação e a taxação das bebidas açucaradas já levou a uma diminuição drástica do consumo por parte dos consumidores”.

Colocando ênfase na “urgência de mudança de estilos de vida”, apontou como exemplo a alimentação infantil, dando como exemplo, que o “que se preconiza hoje é o leite materno até os seis meses de idade e que as crianças não consumam bebidas açucaradas”.

Passando para as universidades, elencou a sua importância neste caminho, explicando que quando “as pessoas entram para a vida universitária iniciam uma nova fase da sua vida, que habitualmente coincide com a saída de casa, com outros desafios sociais e económicos, sendo que ou acabam por comer em cantinas escolares ou por ter de comprar, cozinhar os alimentos”.

Neste capítulo, defendeu que o compromisso em que a DGS, através do seu Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável vai ajudar a UP neste plano, “compromete a universidade não só a capacitar a comunidade académica como a dar uma alimentação mais equilibrada nutricionalmente aos seus alunos e docentes”.