Depois da estreia nas eleições autárquicas de 2017 de uma emissão pioneira no digital dedicada única e exclusivamente à audiência online, o SAPO24 tem tudo a postos para acompanhar as eleições que vão ditar o futuro político do país nos próximos quatro anos.

Se o dia começa com um acompanhamento ao minuto do processo eleitoral, o destaque vai para a emissão especial — online e em direto — que arranca pelas 19h30 no SAPO24, no portal SAPO e no Facebook do SAPO24 (faça like e siga a página, de forma a receber um alerta aquando do início da emissão).

No dia em que mais 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro serão chamados a votar e a escolher o partido que querem no Governo ou que pensam que melhor os representa, elegendo assim os 230 lugares de deputados à Assembleia da República para a próxima legislatura, a última palavra é sua mas as primeiras notícias são nossas.

Conseguirá o PS a maioria absoluta? Teremos mais quatro anos de "Geringonça"? Terá André Silva, do PAN, companhia na sua bancada? Conseguirão os novos partidos, como o Aliança, o Livre e o Iniciativa Liberal, eleger deputados? Será a abstenção a protagonista da noite? É fazer as contas.

Na emissão teremos vários painéis de convidados, entre os quais Susana Peralta, especialista em Economia Pública, João Duque, professor catedrático de Finanças, Álvaro Beleza, médico, Pedro Caetano, diretor global numa empresa da indústria farmacêutica em Oxford, Carlos Coutinho Vilhena, humorista, e Francisco Sena Santos, cronista do SAPO24, entre outros.

Para além destes, teremos representantes das plataformas Política Para Todos, Fórum dos Cidadãos e Kolkata Monsoon Relief.