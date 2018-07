Este ano, a instituição teve de eliminar 383 vagas, no âmbito de uma medida do Ministério do Ensino Superior, que decidiu cortar 5% das vagas em Lisboa e Porto para favorecer as instituições do interior.

Em média, as universidades e politécnicos de Lisboa e Porto reduziram menos de dez vagas por curso para cumprir o corte imposto pelo Governo, mas o curso de Direito da Universidade de Lisboa perdeu 115 lugares, que só foram contrabalançados com o curso em regime pós-laboral, com 86 vagas.

A redução de vagas foi criticada pelo reitor António Cruz Serra, que hoje participa na cerimónia do Dia da Universidade de Lisboa.

A ULisboa transformou-se na maior instituição de ensino superior em Portugal quando, há cinco anos, se deu a fusão entre as universidades Técnica e de Lisboa.

Todos os anos recebe mais de 7.500 novos alunos que escolheram um dos 417 cursos das suas 18 faculdades e institutos.

A ULisboa é já considerada uma das maiores instituições europeias e é frequentada por quase 50 mil alunos, dos quais quase sete mil são estrangeiros, oriundos de mais de cem nacionalidades.

Todos os anos saem da instituição mais de 100 mil estudantes diplomados de cursos cuja taxa de empregabilidade é bastante elevada, segundo um inquérito feito recentemente pela ULisboa aos estudantes após terminarem o curso.