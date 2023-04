José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), reconheceu na segunda-feira, na abertura da Assembleia Plenária do episcopado, que os casos de abuso sexuais de menores ocorridos no seio da Igreja têm constituído “um percurso doloroso para todos”.

O também bispo de Leiria-Fátima pediu a “todo o clero e fiéis que se unam à eucaristia” da próxima quinta-feira, que marcará o final da reunião plenária do episcopado e que está marcada para as 11:00, na Basílica da Santíssima Trindade.

Na Oração Universal para essa eucaristia, que a CEP divulgou hoje, são lembradas as “pessoas que foram vítimas de qualquer espécie de abusos, para que encontrem em Cristo ressuscitado a cura das suas feridas e a coragem para uma vida nova”, bem como os “familiares e amigos que acompanham as vítimas de abusos, para que sejam uma presença de conforto e de ambiente seguro, e ajudem na recuperação da dignidade humana”.

A Assembleia Plenária da CEP, que está a decorrer em Fátima, tem na ordem de trabalhos a aprovação da constituição de um Grupo de Acompanhamento das vítimas, que será liderado pela psicóloga Rute Agulhas, e que dará continuidade, em certa medida, ao trabalho efetuado pela Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, que apresentou o seu relatório final em 13 de fevereiro.

Ao longo de quase um ano, a Comissão Independente liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.

Vinte e cinco casos foram reportados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram já arquivados, permanecendo seis em investigação.

Estes testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, período abrangido pelo trabalho da comissão.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses afastaram cautelarmente do ministério alguns padres.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Na abertura dos trabalhos da Assembleia Plenária do episcopado, José Ornelas afirmou que “para acolher e acompanhar de perto as vítimas de abusos ocorridos em ambientes da Igreja, encontra-se em fase de organização, em ordem à sua aprovação e entrada em vigor, um Grupo de Acompanhamento”, que “deverá ter a autonomia necessária para acolher e acompanhar as vítimas e para assegurar o necessário apoio e a possível recuperação dos danos por estas sofridos, dispondo de uma linha de atendimento e de condições para o contacto e acompanhamento pessoal”.

“Estará também articulado com a Equipa de Coordenação Nacional e as Comissões Diocesanas, de modo a garantir a sua real operacionalidade, que implica necessariamente cada Diocese e a Igreja em Portugal no seu conjunto”, acrescentou.

Até quinta-feira, os bispos votarão a constituição e o projeto do novo organismo, “que deverá estar a funcionar nas próximas semanas”, acrescentou José Ornelas.