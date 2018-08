Domingo celebra-se o Dia Internacional da Juventude. Na cidade de Gaia, o dia vai ter atuações de Mundo Segundo & Sam The Kid, grafitis e um passeio de bicicleta.

A câmara de Vila Nova de Gaia associou-se à celebração da data promovida pelas Nações Unidas e vai comemorar, no domingo, o dia em que os jovens são a figura principal, com um programa de atividades variado.

Desde música, arte de rua e atividades desportivas, Gaia vai receber a figura do hip-hop Mundo Segundo numa colaboração com Sam The Kid, no Jardim do Morro.

Os jovens podem também contar com as atuações de DEUA, DJ Guze, Rato54, Lazy, Dekor e DJ Suphryme.

Na zona ribeirinha de Gaia, Mr. Dheo e Hazul vão grafitar um mural, mas existe ainda a possibilidade de ir dar um passeio de bicicleta desde a Douro Marina até ao Senhor da Pedra, num percurso de 18 quilómetros que têm como objetivo "sensibilizar para a importância das novas formas de mobilidade urbana e descarbonização das cidades", refere uma nota de convite.

O presidente da autarquia, Eduardo Vítor Henriques, descreve que a Câmara Municipal de Gaia tem "um forte compromisso com os jovens e com todos os que trabalham ou fazem voluntariado com jovens", e apresenta exemplos: "apresentamos o primeiro Plano Municipal da(s) Juventude(s) de Gaia em fevereiro e temos dedicado atividades à empregabilidade, participação, voluntariado e questões globais".

O autarca ressalva que o Dia Internacional da Juventude é um dia de festa e destaca a importância das cidades "na promoção dos direitos dos jovens, no reforço da participação jovem e na inovação das políticas de juventude".