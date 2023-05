Em 2023, o ICOM Internacional apresenta o tema “Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar”, procurando destacar o importante contributo dos museus para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

O Dia Internacional dos Museus será assinalado com um programa diverso de iniciativas e entrada gratuita em vários museus. Na região do Norte, estas são algumas das iniciativas previstas:

Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (Braga)

Dia: 18-05-2023

O Museu promove Visitas Guiadas às Salas de Exposição (10H30 e 17H30) e ao Laboratório de Conservação e Restauro (14H30); Dramatização do mito da Hospitalidade: ”Filémon e Báucis” (10H e 14H30) e Quadros Vivos nas Salas de Exposição (STATUAE VIVAE –Vivere Bracarae Augustae), pelos alunos de teatro da Escola Secundária Alberto Sampaio no âmbito da Braga Romana (Município de Braga); ASINARIA– a Comédia dos burros, pelos alunos de teatro Clássico da Universidade do Minho no âmbito da Braga Romana (Município de Braga) (17H30 e 21H30).

Museu dos Biscainhos (Braga)

Dia: 18-05-2023 Hora: 18h00

No Dia Internacional dos Museus promove uma visita mediatizada que permite conhecer os espaços como motores de sustentabilidade e de bem- estar.

Museu de Alberto Sampaio (Guimarães)

Dia: 18-05-2023 Hora: 14h00 e 15h00

O teatro de sombras Lenda de Santa Catarina, que gira em torno do nome do monte da Penha ou monte de Santa Catarina da Penha, conta a história de Catarina, uma dócil pastorinha, que salvou o monte do terrível ataque de Ataúlfo e do seu exército.

Contactos para Inscrição: 253423913 ou masampaio.se@culturanorte.gov.pt

Dia: 18-05-2023 Hora: 14h00

À descoberto do que “dizem” os animais nas peças e nos espaços do Museu de Alberto Sampaio! Um visita pelos elementos decorativos, os animais na arquitetura, em brasões, em pinturas e esculturas, na talha e na ourivesaria.

Dia: 18-05-2023 Hora: 16h30

Maria de Lurdes Rufino, coordenadora do Museu de Alberto Sampaio, convida os participantes a refletir sobre o papel dos Museus na promoção do Bem-estar.

Museu de Lamego

Dia: 20-05-2023 Hora: 21h30

Conferência – De Paço a Museu. Um lugar de abertura à cidade, proferida por João Luís Marques e Marta Oliveira (CEAU – FAUP)

Visita orientada à exposição 'Um Museu para todos. O olhar de cada um'

Dia: 22 e 23-05-2023

Laboratório de Interpretação, Educação e Exposição em Museus - Alunos e professores do curso de mestrado em Museologia da FLUP

23 maio às 14h30 – Conferência com conversa aberta: «Quando as convicções do museu se transformam em ações de escuta da escola», com Alexandra Falcão, Alice Semedo e Andreia Dias.

Museu do Abade de Baçal (Bragança)

Dia: 18-05-2023 Hora: 18h00

Inauguração da exposição “SILVA PORTO – 100 DESENHOS E 2 PINTURAS”, em colaboração com a Sociedade Nacional de Belas Artes e do Museu Nacional de Arte Contemporânea.

O Dia Internacional dos Museus será assinalado com um programa diverso de iniciativas e entrada gratuita em vários. museus. Em Lisboa, estas são as iniciativas previstas:

O Quake – Centro do Terramoto de Lisboa (Lisboa)

Dia: 18-05-2023

Duas promoções: 100 bilhetes gratuitos para os primeiros visitantes a chegarem à receção do Museu (com um limite de 2 bilhetes por pessoa). Quem não conseguir garantir o bilhete grátis, pode comprar entradas a metade do preço. Todas as sessões do dia 18 de maio estão com 50% de desconto, quer sejam os bilhetes adquiridos na receção ou no website.

Casa Fernando Pessoa

Dia:18-05-2023 e 19-05-2023 Hora: 10h - 18h

Entrada é livre entre as 10h e as 18h, com visitas guiadas descontraídas (5€) até às 13h. Aberto a todos, a Casa Fernando Pessoa presta atenção especial às famílias com crianças pequenas ou a quem tenha deficiências sensoriais, sociais ou de comunicação. No dia 19, entre as 19h e as 21h, o espectáculo Todas as coisas extraordinárias (10€), uma peça interactiva para falar sobre temas delicados, como relações, morte e saúde mental. Já no sábado, dia 20, promove-se o encontro “Rasga-te, angústia minha, em versos loucos”, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. *Entrada livre, sujeita à lotação (bilhetes disponíveis no local, a partir das 14h) Castelo de São Jorge

Dia: 18-05-2023 até 20-05-2023 Hora: 18-05-2023 a 20-05-2023: Quinta 10h-18h, Sábado 19h-23h Há visitas e oficinas gratuitas ao longo do dia. Para os mais novos há a visita “Descobrir o museu, peça a peça”, a partir das 11h. Já para famílias, existe a oficina “Vivências do bairro islâmico”, às 15h, e a oficina “De um caco, faz-se um prato”, às 18.h. No dia 20 celebra-se a Noite dos Museus, com entrada livre e programação entre as 19h e as 23h. Além de visitas guiadas e mais oficinas para crianças, há prova de vinhos do Porto, jogos didácticos e degustação de chá gelado. *7,50€-15€ (bilhete de entrada para dia 18) e grátis (grátis até aos dois anos e para os residentes de Lisboa de todas as idades e, no dia 20, para todos)

