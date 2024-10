A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) entrega esta terça-feira, 9 de Outubro na Assembleia da República a petição “Pelo direito dos Dadores de Sangue se ausentarem da sua atividade profissional no dia da sua dádiva de sangue “.

A FEPODABES considera "urgente alterar o Estatuto do Dador de Sangue",para a "reposição do direito aos dadores de sangue de se ausentarem das suas atividades profissionais para doar sangue (direito ao dia, retirado em 2011)", afirma o presidente da federação.

Para que o tema seja "debatido em plenário", a FEPODABES recolheu as assinaturas necessárias e reconhece que os "dadores são indispensáveis para dar resposta às necessidades de sangue do sistema de saúde. São necessárias cerca de mil unidades de sangue todos os dias, sendo necessária a mobilização de toda a sociedade para a dádiva, refere Alberto Mota Presidente da Federação.

"A esmagadora maioria da recolha de sangue efetuada nos hospitais, bem como a generalidade das ações realizadas pelo Instituto Português do Sangue da Transplantação é efetuada em horário laboral, impossibilitando que muitos cidadãos possam fazer a sua dádiva" - salienta.

Existe aqui uma incoerência incompreensível, pois Estatuto do Dador de Sangue (aprovado pela própria Assembleia da República através da Lei nº 37/2012, de 27 de agosto) refere o dever cívico de todo o cidadão saudável contribuir para a satisfação das necessidades de sangue da comunidade, bem como se considera o dador convocado para nova doação desde que decorrido o intervalo mínimo fixado entre as dádivas.

Não se compreende, assim, o total alheamento dos partidos e decisores políticos face à resolução dos problemas que afetam os dadores de sangue. Nesse sentido, a FEPODABES entende a necessidade urgente de alterar o Estatuto do Dador de Sangue, com vista à reposição do direito aos dadores de sangue de se ausentarem das suas atividades profissionais para doar sangue ( direito ao dia , retirado em 2011), acrescenta Alberto Mota

Esta é uma medida absolutamente necessária para aumentar o número de dadores regulares, diariamente e diminuindo assim as carências de sangue a nível nacional, carências essas que ocorrem com demasiada frequência, como é aliás público e notório. É também uma forma de, com uma decisão política concreta e objetiva, passar das palavras aos atos valorizar e reconhecer o verdadeiramente o papel dos dadores benévolos de sangue , refere Alberto Mota Presidente da FEPODABES .

A FEPODABES é uma instituição sem fins lucrativos que visa desenvolver atividade no âmbito da solidariedade social e humanitária no campo da dádiva benévola do sangue, promovendo a difusão da dádiva junto da população.